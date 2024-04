Motorista perde controle da direção em rotatória e derruba poste na Via Chico Mendes

Por Davi Sahid

Uma colisão entre um veículo modelo Renault Sandero, de cor prata, placa NAF-1G86 e um poste de energia deixou o motorista Manoel Ribeiro de Lima, de 43 anos, com escoriações na noite deste domingo, 14, na rotatória na Via Chico Mendes, nas proximidades de uma concessionária no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais do Batalhão de Trânsito, Manoel trafegava no seu veículo Sandero na via no sentido centro-bairro, numa velocidade acima do permitido, quando ao fazer a rotatória perdeu o controle da direção e colidiu fortemente e quebrou um poste de energia.

Com o impacto Manoel sofreu escoriações pelo corpo e a lateral do carro ficou destruída.

A área foi isolada para os trabalhos do perícia. Manoel que estava em estado visível de embriaguez, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) situada provisoriamente na Delegacia da Mulher (DEAM).

O veículo foi removido por um guincho para o pátio do departamento de trânsito (Detran).

Uma equipe da Energisa esteve no local e trocou o poste de energia danificado.