Moradora em situação de rua é ferida com facada durante bebedeira

Por Davi Sahid

A moradora em situação de rua, Sâmila Samary Gadelha do Socorro, 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira, 8, durante uma bebedeira na rua Rio Grande do Sul no bairro Preventório em Rio Branco e veio pedir ajuda na noite dentro da escola abandonada Madre Elisa Andreoli situada na rua Piauí no bairro Dom Giocondo.

Segundo informações de populares da região, por volta das 5h, Sâmela estava na companhia de outros moradores de rua, ingerindo bebida alcoólica, quando durante uma discussão com uma mulher foi ferida com um golpe de faca no abdômen.

Sâmila passou o dia todo dentro da escola abandonada e quando foi por volta das 21h45min, um amigo percebeu que ela estava com febre e sentido forte dores no abdômen e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A ambulância de suporte avançado foi enviada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Sâmila e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) compareceram no Pronto-Socorro, conversaram com Sâmila e já iniciaram as investigações em busca de identificar a autora do crime.