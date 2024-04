Ministério de Tebet terá primeira baixa no segundo escalão, dizem fontes

O Ministério do Planejamento e Orçamento, comandado por Simone Tebet, terá sua primeira baixa no segundo escalão. A secretária nacional do Planejamento, Leany Lemos, realiza transição e deixará o cargo em breve, disseram fontes à CNN.

Virginia de Angelis Oliveira de Paula é cotada para assumir sua posição a secretária-adjunta de Planejamento. A decisão não está 100% fechada. A saída foi acordada pela secretária com a ministra Simone Tebet.

A avaliação foi de que, com as entregas do primeiro ano de mandato, Leany finalizou suas funções.

No primeiro ano de gestão, Leany ficou responsável por reformar os mecanismos de planejamento do governo, em especial o Plano Plurianual (PPA), principal instrumento para este fim.

Uma das inovações da elaboração do PPA 2024-2027 é a utilização de indicadores e metas para mensurar o “sucesso” do governo em executar seu planejamento.

O ingresso das agendas transversais — aquelas que perpassam mais de um ministério e são de interesse do governo — no processo orçamentário é considerado outro dos legados.

Os cinco temas contemplados são Mulheres, Igualdade Racial, Crianças e Adolescentes, Povos Indígenas e Meio Ambiente.

Mais recentemente, a secretária concentrava esforços na governança do PPA e trabalhava por um decreto com novas normas para guiar este processo. A principal mudança no radar era realizar a avaliação do PPA semestralmente — hoje, é anual. Além disso, haverá previsão de que a peça seja revisada em 2025.