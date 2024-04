Mike Tyson debocha de críticas sobre luta com Jake Paul: “Estou recebendo milhões”

Mike Tyson e Jake Paul irão protagonizar um duelo que promete parar o mundo. Bastante aguardado, o confronto não atrai apenas comentários positivos e tem recebido críticas dos fãs. Um dos motivos é a diferença de idade: o multicampeão tem 57 anos, enquanto o influencer tem apenas 27.

Apesar das críticas, Tyson desconversou sobre as “vantagens” que a juventude proporciona a Jake Paul e reforçou o impacto do evento.

“Estão preocupados ou com inveja, me diga. Eu não sei. Tenho 58 anos e daí? Estou recebendo milhões de visualizações apenas por conversar com alguém sobre a luta. Todo mundo, até a maioria dos atletas fica com inveja”, disparou em entrevista ao Reuters.

Mike ressaltou sua influência no mundo da luta, mesmo anos após a sua aposentadoria oficial. O astro ainda se comparou com os atletas que o criticam.

“Eu digo, ‘No seu auge, você não conseguia atrair um milhão de pessoas. Do que você está falando? Você não poderia lotar a arena’. Quem, aos 58 anos, conseguiria lotar uma arena com 80 mil lugares? Por que você acha que ele quer lutar comigo e não com mais ninguém? Todos querem lutar com ele, mas, se ele lutasse contra os boxeadores, as únicas pessoas que assistiriam seriam as pessoas que gostam dele”, completou.

Luta terá transmissão da Netflix

Um dos principais nomes da história do boxe e campeão mundial de pesos pesados, Mike Tyson vai participar de uma luta com o youtuber Jake Paul, que também é pugilista.

O duelo está marcado para 20 de julho, no AT&T Stadium, no Texas, nos Estados Unidos, e terá transmissão ao vivo na Netflix.

Aos 27 anos, Jake Paul tem recorde profissional de nove vitórias e uma derrota, com seis nocautes desde a estreia em 2020. Myke Tyson, de 57 anos, tem recorde profissional de 50 vitórias e seis derrotas, incluindo 44 nocautes.

A promoção da luta entre os astros também representa mais um passo da Netflix no mundo dos esportes. Recentemente, a plataforma transmitiu, também ao vivo, o “The Netflix Slam”, uma partida de tênis entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, e o evento de golfe “The Netflix Cup”.

A partir de 2025, a plataforma se tornará o canal de transmissão semanal do “Monday Night Raw” da WWE.