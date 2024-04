México rompe relações diplomáticas com Equador após invasão à Embaixada

O governo do México anunciou a ruptura das relações diplomáticas com o Equador depois que a polícia equatoriana prendeu na noite de sexta-feira (5) o ex-vice-presidente Jorge Glas, que estava asilado na embaixada do México em Quito.

Glas, “condenado a pena privativa de liberdade pela Justiça equatoriana, foi detido esta noite e posto às ordens das autoridades competentes”, informou o Governo do Equador, que acrescentou que um asilo diplomático tinha sido concedido ao político “contrariamente ao marco jurídico convencional”.

O ex-vice-presidente é acusado de peculato no Equador.

Glas entrou na Embaixada do México em Quito como convidado em dezembro. Na altura, o seu representante legal disse que o cliente era vítima de perseguição e temia pela sua integridade.

Staff diplomático sairá imediatamente

A ministra das Relações Exteriores, Alicia Bárcena, disse que o governo de Andrés Manuel López Obrador anunciou o rompimento imediato das relações diplomáticas com o Equador devido “à flagrante violação da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e aos ferimentos sofridos pelo pessoal diplomático mexicano no Equador”.

“Nesse sentido, a equipe diplomática do México no Equador deixará imediatamente aquele país”, disse Bárcena. “O México espera que o Equador ofereça as garantias necessárias para a saída dos funcionários mexicanos. O México apelará ao Tribunal Internacional de Justiça para denunciar a responsabilidade do Equador pelas violações do Direito Internacional”.

Uma equipe da CNN testemunhou a polícia subindo um dos muros da sede diplomática para entrar e viu vans pretas saindo da sede diplomática mais tarde.

Roberto Canseco, chefe da Chancelaria da Embaixada do México no Equador, disse à CNN que “o que vocês acabaram de ver é um ultraje ao direito internacional e à inviolabilidade da embaixada do México no Equador. Totalmente inaceitável. Isso não pode ser”.