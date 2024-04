Mais de 58 mil acreanos já declararam Imposto de Renda; Média é uma das maiores do país

O prazo para declaração do Imposto de Renda referente aos ganhos do ano passado termina no fim do mês de maio. Conforme balanço da Receita Federal, até o início da manhã desta segunda-feira, 22, mais de 58 mil acreanos já acertaram as contas com o “Leão”.

O número de 58.301 declarações representa 55,5% da quantidade de declarações entregues do ano passado, que no Acre foram de 104.981. A média é maior do que a nacional, já que o balanço mostra que apenas 40,4% de quem precisa fazer a declaração já fez o procedimento em todo o país.

Um outro detalhe que chama atenção nos números acreanos é que o estado tem um dos maiores índices de restituição do país. O percentual é de 82,2% das declarações que terão imposto a restituir.

Veja as regras:

Neste ano, o governo subiu o limite de quem é obrigado a declarar para R$ 30.639,90, o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos. Nos últimos anos, o limite utilizado foi a partir de R$ 28.559,70.

Veja os novos valores:

Até R$ 24.511,92 – alíquota zero, sem dedução

De R$ 24.511,93 até R$ 33,919,80 – alíquota de 7,5%, com dedução de R$ 1.838,39

De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 – alíquota de 15%, com dedução de R$ 4.382,38

De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 – alíquota de R$ 22,5%, com dedução de R$ 7.758,32

Acima de R$ 55.976,16 – alíquota de R$ 27,5%, com dedução de R$ 10.557,13.