Lucas comenta sobre o fim do casamento com Camila: “Respeito muito que ela sentiu”

Lucas foi informado sobre o fim de seu casamento com Camila Moura após deixar a casa do Big Brother Brasil (BBB) 2024 na noite de terça-feira (9). Ele falou sobre o assunto no Bate-Papo BBB, comandado por Ed Gama e Thais Fersoza.

“Na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem, né. A gente dá muito valor para algumas coisas. A gente às vezes acha chato coisas que a gente achava legal. Começar achar chato coisas que a gente achava legal. A casa mexe muito com nossos sentimentos, com nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes para a gente no nosso dia a dia”, disse.

“Eu acho que em relação a isso, a gente vai, imagino, conversar, trocar ideia, e aí resolver. Enfim, faz parte. Eu não sei como as coisas estão. Eu respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar para a gente seguir da melhor maneira tanto para quanto para ela”, finalizou.

Lucas foi eliminado com 64,69% dos votos. Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus formaram o Top 5 do BBB24.

Na semana passada, Camila deu entrada com o divórcio litigioso. Anteriormente, ela já havia usado as redes sociais para falar sobre o fim do casamento após flerte do então marido com Pitel. Atualmente, ela acumula mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.