Liverpool reassume liderança da Premier League e esquenta briga pelo título

O Liverpool está de volta à liderança da Premier League. Nesta quinta-feira (4), o time comandado por Jürgen Klopp venceu o Sheffield United pelo placar de 3 a 1, em Anfield. Com o resultado, os Reds reassumem a ponta da tabela, posição que haviam perdido para o Arsenal, no início da rodada.

Os gols do Liverpool foram marcados pelo atacante Darwin Núñez e pelos meio-campistas Mac Allister e Gakpo — Brady, com um gol contra, descontou para o Sheffield United.

Além de Arsenal e Liverpool, o Manchester City, atual terceiro colocado, também venceu na 31ª rodada. A diferença atual entre líder e 3º é de três pontos.

O jogo

O Liverpool sofreu para vencer em Anfield. Logo no primeiro minuto, o goleiro Kelleher teve que fazer um milagre com os pés. Pouco depois, o centroavante uruguaio Darwin Núñez chegou ao gol, após pressionar o arqueiro adversário.

No segundo tempo, o Sheffield United contou com uma falha de Brady para empatar. Logo após, o argentino Mac Allister acertou um belo chute de fora da área para desempatar. Foi o quinto gol do jogador nas últimas sete partidas — o sétimo na temporada.

No fim, ainda deu tempo do holandês Gakpo ampliar o resultado e selar a vitória vermelha. O Sheffield United segue na lanterna da competição.

Próximos compromissos

Pela 32ª rodada da Premier League, o Liverpool tem o clássico contra o Manchester United, no próximo domingo (7), às 11h30 (de Brasília), em Old Trafford. Enquanto isso, o Sheffield United encara o Chelsea, no mesmo dia, às 13h30 (de Brasília), no Bramall Lane Stadium.

Já Arsenal e Manchester City encaram Brighton e Crystal Palace, respectivamente.