Independência vence o Clássico Vovô, pula pra 1º e coloca “fogo” no Acreanão 2024

Um vitória pra lá de importante conquistada neste domingo (21), no estádio Florestão, no “Clássico Vovô”, diante do então líder Rio Branco, colocou o Independência de vez na briga pelo título de campeão acreano da 1ª Divisão, algo que não ocorria há quase duas décadas. O gol da vitória do Tricolor de Aço foi marcado pelo atacante Leozinho, aos 39 minutos do segundo tempo.

Tabela

Com o triunfo conquistado no “Clássico Vovô” diante do então líder Rio Branco, o Independência assumiu a liderança do returno com 7 pontos ganhos, mesma pontuação do Rio Branco, mas com melhor saldo de gols. O Humaitá, com 6 pontos, caiu para terceiro.

Próximo jogos

O último compromisso do Rio Branco pelo Campeonato Acreano 2024, ocorre na próxima quinta-feira (25), às 17h30, contra o Humaitá, em jogo pra lá de decisivo para ambos os lados. No mesmo dia e local, mas às 15h30, o Independência encara o São Francisco.

Necessitando vencer o jogo, o Independência começou a partida um pouco melhor que o Rio Branco, mas sem levar grandes perigos a meta do goleiro Evandro Gigante.

Com meia hora de partida, o Independência tinha mais o controle do jogo contra um Rio Branco pouquíssimo criativo e fechado na sua defensiva.

O jogo seguiu para o intervalo sem gols, mas com um Independência bem mais confiante e disposto a buscar a vitória na etapa complementar de partida.

Leozinho entra e decide para o Tricolor

Na volta dos vestiários, o Rio Branco voltou com mudanças. O meia-atacante Dunha entrou na vaga do meia Márcio, enquanto com Vitor Hugo no lugar do lateral esquerdo Querobino. O objetivo era colocar mais poder de fogo na apática equipe estrelada, mas que quase não sutil efeito pela boa marcação imposta pela equipe tricolor.

Pelo lado Tricolor, o técnico Erick Rodrigues sacou Vitor e colocou em campo Leozinho. O atleta entrou bem no jogo e não somente fez boas jogadas de articulações pelo lado direito do ataque tricolor, como também, marcou o gol da vitória, numa finalização de pé esquerdo no canto esquerdo do goleiro Evandro Gigante, aos 39 minutos.

O Rio Branco nos minutos finais tentou o empate e, aos 48 minutos, após uma bola parada de Lucas Lima, o goleiro tricolor Mimito espalmou e a bola sobrou para o zagueiro Uberaba, que finalizou de pé esquerdo, mas errou o alvo do time tricolor.