Com um a menos, Grêmio vence Estudiantes em La Plata

Aos 13, o atacante Javier Correa bateu em cima da zaga gremista e no rebote mandou por cima do gol, levando perigo a Marchesin.

Com o jogo muito disputado em campo, JP Galvão cometeu falta no lateral Romero, aos 15 minutos. Os dois se estranharam em campo e o árbitro da partida acalmou os ânimos.

Grêmio perde Geromel

Geromel deslocou o ombro ao subir em uma jogada e, mesmo com dores, ficou em campo. Após algumas disputas de bola, o zagueiro não aguentou as dores e precisou deixar o gramado, sendo substituído por Rodrigo Ely.

Até o final da primeira etapa, o jogo seguiu disputado mas sem grandes emoções.

Segundo tempo

O Estudiantes iniciou a segunda etapa fazendo Marchesin se esticar. Aos seis minutos, o atacante Javier Correa bateu forte, mas o arqueiro defendeu. Em seguida, Cristaldo arriscou de longe e foi a vez de Mansilla salvar.

Aos 11 minutos, Galdino perdeu uma oportunidade. Mas o grande lance veio em seguida. Aos 12, em uma tentativa dentro da área, Cristaldo acertou um voleio na trave, quase abrindo o placar para o Grêmio.

Villasanti é expulso, mas Grêmio marca

Já amarelado, Villasanti deixou o pé no jogador do Estudiantes e levou o segundo amarelo, indo para rua e deixando o Tricolor com um a menos em campo.

Nove minutos depois, em um belo contra-ataque, Nathan Fernandes acionou Gustavo Nunes, que avançou o campo inteiro e, na frente do gol, serviu o próprio Nathan, que marcou para o Grêmio. 1 a 0 Tricolor.

Aos 38, Carillo chegou a empatar em falha de Marchesin, mas o bandeirinha assinalou o impedimento.

Estudiantes 0 x 1 Grêmio

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Lollo, Zaid Romero e Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar e Enzo Pérez; José Sosa, Thiago Palacios e Cetré; Javier Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

Grêmio: Marchesín, João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely, 33min 1T), Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Soteldo, Galdino e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Gols: Nathan Fernandes, do Grêmio (29min, 2T).

Cartões amarelos: Palacios, do Estudiantes (23min, 1T); Cristaldo, do Grêmio (31min, 1T), Galdino, do Grêmio (36min, 1T), Villasanti, do Grêmio (46min, 1T).

Motivo: Jogo da 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata – ARG.

Data e hora: 23 de abril de 2024, às 19h (de Brasília).

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Assistentes: Martín Soppi e Horacio Ferreiro.

Árbitro de vídeo: David Rodriguez (COL)

Transmissão: ESPN e Star+