Humaitá empata nos acréscimos diante do Galvez no Florestão

Num jogo de quatro gols, virada, tempos distintos e pênalti polêmico marcado nos acréscimos, Humaitá e Galvez ficaram no empate por 2 a 2. O duelo abriu na tarde deste domingo (21) a quarta e penúltima rodada do returno do Campeonato Acreano 2024.

Tabela

Com o empate contra o Imperador Galvez, o Humaitá chegou aos 6 pontos ganhos e mantém a vice-liderança do returno do Campeonato Acreano. Por outro lado, a equipe do Imperador passou a somar 5 pontos ganhos e aparece na terceira posição.

Próximo jogos

O Humaitá retorna a campo na próxima quinta-feira (25), às 17h30, para o encarar o Rio Branco, em jogo decisivo para o clube. Um dia depois, às 15h30, o Imperador Galvez volta ao gramado do estádio Florestão para medir forças contra o Vasco da Gama.

Jogo

A partida começou com o Humaitá bem melhor e querendo jogo contra um Imperador Galvez displicente, tanto que numa bola aérea, o lateral esquerdo Vinícius escorou cruzamento de cabeça para a rede do goleiro Saulo, aos 4 minutos.

Com a vitória parcial, Humaitá tentava tirar proveito do momento ruim da equipe imperialista na partida. Aldair, El Lobo e Fabinho tiveram boas oportunidades de ampliar a vantagem do Tourão, mas perderam lances cruciais.

O Imperador, por sua vez, chegou apenas uma vez com perigo ao gol do Tourão. Cassiano foi acionado e finalizou para a boa defesa do goleiro Gabriel Pezão, aos 30 minutos.

Empate, pênalti e muita reclamação

Na etapa complementar de partida, o Galvez retornou mais organizado e vibrante diante de um Humaitá pouco interessado e disposto somente a garantir a vitória parcial.

Com o Imperador mudando da água para o vinho, o empate não tardou e ocorreu aos 18 minutos, através do atacante Miranda.

O Tourão sentiu o empate e a virada ficou madura e, aos 33 minutos, o atacante Cassiano mostrou oportunismo e fez 2 a 1 para o Imperador Galvez.

Nos minutos finais, o Humaitá foi para a pressão. Num lance na grande área do Imperador, o árbitro Jose Lima marcou mão na bola do meia imperialista Johnson. Magé cobrou a penalidade aos 54 minutos e deixou tudo igual no placar.

Fechado a partida, jogadores e comissão técnica do Galvez mostrava indignação com a penalidade marcada pelo árbitro José Lima.