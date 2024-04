Homem atropela cadáver que aguardava remoção pelo IML

O corpo era de um homem que havia se acidentado por volta da meia-noite. Segundo a PM, a vítima trafegava com sua moto, nas proximidades do Bairro 25 de novembro, quando caiu após passar por um quebra-molas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas constatou o óbito no local.

A Polícia Informou que, por volta das 3h30 da manhã, enquanto aguardavam a chegada da Polícia Técnica e do IML para recolher o corpo, um automóvel foi em direção a equipe. Os agentes teriam pedido para o condutor parar, contudo, ele não obedeceu a ordem e avançou para cima dos polícias, atingindo posteriormente o cadáver, que estava estirado na pista.

Segundo a PM, o corpo teria sido arrastado por cerca de 10 metros. A guarnição então efeituou disparos nos pneus traseiros, a fim de evitar o atropelamento de outras pessoas que estavam no local. Um homem acabou atingido na perna por um projétil que ricocheteou. Ele foi levado pelo Samu ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Um dos tiros atingiu o pneu traseiro do veículo, que estourou. Ainda assim, o motorista teria continuado a acelerar, porém, acabou sendo detido. Populares que estavam no local e testemunharam o fato teriam agredido o motorista e o veículo teria sido virado pelas pessoas revoltosas. Duas guarnições da Polícia tiveram que ir até o local para prestar apoio. O motorista foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Itabaiana para as devidas providencias.