Hemonúcleo realiza chamamento para doação de sangue em Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou na manhã desta sexta-feira, 5, um chamamento à população para a doação de sangue no Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, que encontra dificuldade de manter abastecido o seu estoque.

“A solução para o problema de desabastecimento seria fidelizar as doações, ou seja, o homem doar sangue a cada dois meses e a mulher a cada três. A prática estabilizaria o estoque do Hemonúcleo, que abastece outras unidades da região”, enfatiza Jean Carlos Martins, assistente social do Hemonúcleo.

O doador precisa estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50kg, ter dormido bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial com foto.

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. A doação sanguínea só pode ser feita desde que o doador não apresente sintomas gripais. “Precisamos do apoio da população. O sangue é insubstituível”, reforça Jean.

Onde doar

As doações de sangue podem ser realizadas na sede do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, localizado atrás da Maternidade do Juruá, das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Para facilitar os agendamentos, a unidade disponibiliza o aplicativo Sangue Amigo. A ferramenta está disponível para celulares com os sistemas Android ou iOS. Além disso, o doador pode entrar em contato com o Hemonúcleo pelos números (68) 3322 4318 ou (68) 999806897.