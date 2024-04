Governos do Acre e Rondônia embarcam para China em agenda de comércio exterior em Guangzhou

Uma representação do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), embarca no próximo sábado, 13, com a delegação Acre-Rondônia, para Guangzhou, na China, onde participará da Canton Fair (Feira de Cantão) e de agenda de comércio exterior.

A missão – uma iniciativa do Sebrae/AC com federações e associações do setor produtivo – visa à prospecção de novas oportunidades de negócio com empresários asiáticos que pretendem expandir os seus mercados a partir do Terminal Portuário Multiusos de Chancay (na costa do Oceano Pacífico) em Lima, no Peru, que será inaugurado em novembro.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, que representará o Estado na missão, destaca que o objetivo é promover a rota Quadrante Rondon – apresentada como prioritária pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em Rio Branco, na última terça-feira, 9, com o objetivo de garantir o escoamento da importação dos produtos eletroeletrônico dos tigres asiáticos.

“Essa agenda faz parte de um conjunto de estratégias entre os governos do Acre e Rondônia, do setor produtivo dos estados e das assembleias legislativas, visando ao funcionamento efetivo da ZPE [Zona de Processamento e Exportação] instalada em Senador Guiomard. A ideia é transformar parte desse espaço alfandegado em ponto de apoio dos exportadores asiáticos. A proposta vem sendo discutida, com avanços junto à Receita Federal”, acrescentou Mesquita.

A Seict, com a delegação de empresários, federações e associações, tem programada uma visita ao escritório da empresa chinesa que administrará o Porto de Chancay, a Cosco Shipping. “Trabalhamos desde a nossa participação na Expoalimentaria, ano passado, uma representação dos estados do Acre e Rondônia no porto. A garantia da instalação desse escritório também é um dos objetivos da nossa agenda de trabalho em Guangzhou”, disse Mesquita.

A Canton Fair é conhecida como a maior feira multissetorial de negócios do mundo. As três fases do evento transcorrem entre os dias 15 de abril e 5 de maio. O espaço é uma enorme vitrine de produtos, equipamentos e insumos chineses para o mundo inteiro.

Com apoio do Sebrae, 32 empresários do Acre e Rondônia compõem a delegação.