Governo e Fórum Empresarial do Acre confirmam a vinda dos ministros Simone Tebet e Waldez Góes para debater propostas de fortalecimento do corredor interoceânico

Para debater propostas sobre o corredor interoceânico, rota de exportação que liga o Acre ao Peru pela BR-317, governo do Estado, por meio dos titulares das secretarias de Planejamento (Seplan), Ricardo Brandão; Ciência, Tecnologia e Inovação (Seict), Assurbanípal Mesquita; e Comunicação (Secom), Nayara Lessa; reuniu-se com representantes do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre nesta terça-feira, 2, na sede da Seplan, em Rio Branco.

Os planos discutidos deverão ser apresentados à ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, e ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, na terça-feira, 9, no encontro “Uma saída pacífica para o Brasil”, na capital acreana.

“Há mais de 20 anos, o empresariado acreano e o poder público vêm buscando fortalecer a rota bioceânica do comércio bilateral Brasil-Peru e Brasil-Bolívia, sempre em direção ao comércio asiático, sem nenhuma ação concreta. Então, desde 2023, com a criação do Subcomitê de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano, o Acre foi inserido na pauta de discussão com o governo federal, por meio do Ministério do Planejamento e Orçamento [MPO]”, explicou Ricardo Brandão.

“Vale ressaltar a união de esforços do Poder Executivo estadual, da classe empresarial e da Assembleia Legislativa. A visita dos ministros vai trazer para o povo acreano um indicativo de soluções definitivas, para que possamos manter a perspectiva do governador Gladson Cameli de gerar emprego para nossa população e desenvolvimento socioeconômico diferenciado”, complementou.

Já o secretário Assurbanípal Mesquita afirma que a vinda dos ministros celebra o trabalho conjunto do poder público e setor privado para desenvolver o corredor interoceânico e para dinamizar e dar vazão maior ao fluxo comercial, “promovendo empregos e convidando nossos empreendedores a exportar e usar esse corredor e também trazer os negócios que estão em torno do estado, em Mato Grosso e Rondônia, para que também conheçam e utilizem a infraestrutura do estado, que está pronta”.

Representando a classe empresarial e o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, o presidente da Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro, mencionou as demandas do setor produtivo que serão apresentadas aos ministros.

“É uma solicitação que setor produtivo vem fazendo ao governo do Estado, que o governo federal tome ciência das dificuldades, para potencializar o setor produtivo com a exportação dos nossos produtos. Saímos daqui com o compromisso de que o setor produtivo vai estar presente e o governo contribuindo com as nossas demandas”, frisou.

Serviço

O encontro “Uma saída pacífica para o Brasil”, com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, será realizado na próxima terça-feira, 9, no auditório do Centro Universitário do Norte (Uninorte), às 9h.