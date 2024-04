Governo e Aleac anunciam reimplantação do 190 em CZS e permanência de Helicóptero na região

A Audiência Pública realizada pela Assembleia Legislativa do Acre para tratar da segurança pública em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira, 19, foi resolutiva. No evento, realizado na sede da Associação Comercial, a governadora em exercício, Mailza Assis, e o secretário de Segurança Pública, Coronel Américo Gaia, fizeram importantes anúncios para a região, como a reimplantação do atendimento das ligações feitas para o número 190, da Polícia Militar, no próprio município. Atualmente o atendimento é feito em Rio Branco e os dados são repassados para Cruzeiro. Outras medidas que estão sendo implementadas são o fortalecimento do sistema de vídeomonitoramento, que conta com 32 câmaras, a instalação de 4 totens de segurança no município e a permanência de um helicóptero na região, a partir da construção da base da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas – Ciopaer.

“O serviço 190 será reimplantado aqui em Cruzeiro do Sul e contará com 39 pessoas que passarão pelo curso de Atendente de Serviço Emergencial no Senac. O helicóptero ficará permanente aqui a partir da construção do Ciopaer. Já reforçamos o número de viaturas além de recursos. Estamos a disposição para melhorar a vida da população”, citou a governadora em exercício, Mailza Assis.

“Os 4 totens de segurança que vamos instalar em Cruzeiro do Sul vão resolver parte do problema da falta de efetivo. O equipamento tem câmeras de 360 graus e nele, o cidadão também poderá acionar a Polícia Militar”, contou o secretário de Segurança do Estado, Coronel Américo Gaia.

Para o deputado Pedro Longo, proponente da Audiência e Presidente da Comissão de Serviço Público, Trabalho e Municipalismo da Aleac, o resultado foi satisfatório. “Já ouvimos aqui da parte dos órgãos de segurança e da governadora, soluções de demandas apresentadas. A audiência realizada aqui mesmo, em vez de Rio Branco, garante ações mais adequadas para a região e com respostas que a população almeja. O importante é que as respostas já estão sendo dadas”, comemorou.

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, e o primeiro secretário, Nicolau Júnior, que definiram a realização da Audiência em Cruzeiro do Sul e não em Rio Branco, agradeceram à sociedade civil organizada presente na Audiência, bem como ao governo do Estado, pelo empenho na busca de soluções para os problemas das áreas de segurança pública e assistência social. ” A Assembleia Legislativa cumpriu seu papel de intermediar o anseio popular, dar voz à população aqui de Cruzeiro do Sul e os resultados já apareceram na própria Audiência. Estão todos de parabéns, o deputado propositor, as instituições e a população”, enfatizou Gonzaga.

“Nessa Audiência alcançamos importantes resultados pra nossa região e com muita responsabilidade. E continuamos avançando: o governo do Estado já chamou 800 policiais e poderá anunciar concurso na área da Segurança Pública”, destacou o deputado Nicolau Júnior.

O prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima, disse que o município está fazendo sua parte, retirando moradores de rua e encaminhando para Casas Terapêuticas e em seguida, na busca por vagas de emprego. ” Já temos casos de sucesso. Já levamos para tratamento, 43 dependentes químicos e já conseguimos emprego para alguns. Nossas ações passam também pela iluminação pública com a instalação de 4 mil novos pontos de luz, sendo 2 mil de LED, e pela abertura e recuperação de ruas, garantindo a mobilidade das forças de segurança “, citou Zequinha.

Para o vice-presidente da Associação Comercial, empresário Assen Cameli, é fundamental que as medidas apresentadas sejam implementadas de imediato. ” Muito boa a medida da retomada das ligações do 190 aqui no município de volta e os demais anúncios e precisamos efetivar tudo o que foi tratado hoje”, pontuou.

Estiveram presentes ainda os deputados Maria Antônia, Edvaldo Magalhães e Clodoaldo Rodrigues. A deputada estadual Antônia Sales, que representa Cruzeiro do Sul não compareceu à Audiência. Compareceram ainda o juiz Marcos Rafael, o delegado de Polícia Federal, Edmilson Cavalcante, o representante do Ministério Público, Flavio Augusto, a chefe da Defensoria Pública, Simone Santiago, o comandante da Polícia Militar, Coronel Luciano Fonseca, diretor geral de Polícia Civil, Henrique Maciel, o secretário de Fazenda, Amarizio Freitas e várias outras autoridades.