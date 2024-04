Gladson, Marina e BNDES assinam contrato de quase R$ 100 milhões contra o desmatamento

Na noite desta quinta-feira (11) o Governo do Acre, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social firmaram contrato de colaboração não reembolsável no âmbito do Fundo Amazônia, que faz parte do projeto “Rumo ao desmatamento ilegal zero no Estado do Acre (Fundo Amazônia Fase II).

O contrato assinado entre as partes destina R$ 98 milhões do Fundo Amazônia para o fortalecimento da prevenção, do controle e do combate às práticas ilegais de desmatamento e queimadas do estado, além de iniciativas de ordenamento territorial, produção agrícola sustentável e planos de vigilância das terras indígenas do Acre.

A ministra Marina Silva destacou que a assinatura do contrato marca a volta dos esforços do Governo Federal no combate ao desmatamento e ordenamento territorial após a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Infelizmente esses investimentos ficaram parados por 4 anos, mas agora com o governo Lula nós trabalhamos para reaver as políticas de prevenção e controle de desmatamento, que é a base do Fundo Amazônia, mas que estavam esquecidas”, disse a ministra.

O governador Gladson Cameli disse que agora o dever da gestão é cumprir o contrato, investindo o dinheiro em benefícios. “Essa agenda é muito positiva. Quero reiterar nosso compromisso de que vamos cumprir nossos deveres para que possamos, no futuro, formar outras parcerias. O Acre precisa do apoio do Governo Federal em todas áreas, e somos gratos pelo apoio que estamos tendo”, declarou o governador.

Teresa Campelo, representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, ressaltou a longa parceria com o estado do Acre, que já havia destinado R$ 83 milhões via Fundo Amazônia. “Hoje, são 98 milhões numa ação maior que as outras recentes. Hoje a gente consegue dar um salto importante não só na quantidade de valores como na intensidade das ações. Estamos muito felizes em retomar essa relação com o Estado do Acre”, afirmou Teresa.