Flamengo não fará proposta de renovação a Gabriel Barbosa antes de dezembro

Com contrato até dezembro de 2024 e, no momento, suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping, Gabriel Barbosa tem futuro incerto no Flamengo. Em entrevista à Radio CBN, o presidente Rodolfo Landim afirmou que o clube deseja a permanência do atleta, mas não fará nova oferta até de dezembro.

De acordo com o mandatário, a diretoria repetirá o processo de renovação feito nas últimas temporadas com outros atletas, como Bruno Henrique, Filipe Luís, Everton Ribeiro e Diego Ribas, entre outros. A decisão, portanto, ficará a cargo do atual camisa 10 do Flamengo, que pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de junho.

“O Flamengo historicamente já demonstrou em diversas oportunidade que ele leva o contrato dos jogadores até o fim e renova no final. Fizemos isso com Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís, Bruno Henrique, e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que o Everton Ribeiro fizemos uma proposta e ele recebeu uma oferta melhor no mercado. Não conseguimos igualar essa proposta e desejamos sorte a ele”, avaliou o presidente, antes de seguir.

“A gente vai fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então não dá para a falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo”, finalizou Rodolfo Landim.

A direção do clube teve tratativas com o jogador e seus representantes do segundo semestre de 2022 até outubro de 2023. É nesta data que Júnior Pedroso afirmou, em entrevista ao “ge”, que houve um acerto pela renovação do contrato de Gabi – o que é negado pelo Flamengo. As partes, desde então, divergem sobre o tema.

Com a suspensão do atleta, em decisão do Tribunal de Justiça Antidopagem na última segunda-feira (25), as conversas pela renovação do vínculo de Gabriel Barbosa ficaram em segundo plano. A defesa do jogador – que está impedido de jogar e utilizar as dependências do Flamengo até abril de 2025 -, com auxílio do departamento jurídico do Flamengo e recorrerá da decisão junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS). As partes já deram início ao processo.