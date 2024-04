Fifa atualiza ranking de seleções do futebol masculino; veja posição do Brasil

A Fifa atualizou nesta quinta-feira (4) seu ranking de seleções no futebol masculino. Foram 174 partidas disputadas nessa janela internacional do calendário, incluindo amistosos, Eliminatórias e torneios continentais.

As duas primeiras posições do ranking seguem inalteradas, com a Argentina na liderança e a França em 2º lugar. As duas seleções decidiram a última Copa do Mundo, no Catar, em 2022, com vitória dos argentinos.

A primeira mudança no Top 10 vem logo na sequência. A Bélgica assumiu o 3º lugar, deixando a Inglaterra em 4º. A Seleção Brasileira se manteve em 5º, mesma posição do ranking anterior. Essa foi a primeira atualização da lista desde a estreia de Dorival Júnior no comando técnico.

Outra mudança foi a ascensão de Portugal ao 6º lugar, superando a Holanda, que agora é 7ª. Espanha, Itália e Croácia fecham o Top 10, nessa ordem, também mantendo posições do último ranking.

A Fifa ainda publicou curiosidades sobre a atualização dessa classificação de seleções. Quem mais ganhou posições foi a Indonésia, que subiu oito degraus e chegou à 134ª posição. Por outro lado, quem mais caiu foi o Vietnã, que perdeu dez posições e está em 115º.

Veja o Top 10 de seleções do ranking da Fifa 1.Argentina – 1858 pontos

2.França – 1840.59 pontos

3.Bélgica – 1795.23 pontos

4.Inglaterra – 1794.90 pontos

5.Brasil – 1788.65 pontos

6.Portugal – 1748.11 pontos

7.Holanda – 1742.29 pontos

8.Espanha – 1727.50 pontos

9.Itália – 1724.60 pontos

10.Croácia – 1721.07 pontos