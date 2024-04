Família pede pena severa ao policial penal que matou jovem em festa na Expoacre

O julgamento de instrução do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, acusado de matar Wesley Santos, durante a última noite da Expoacre em 2023, está marcado para ocorrer na manhã desta quarta-feira, 3, na 1ª Vara do Tribunal do Júri no Fórum Criminal na Cidade da Justiça, em Rio Branco.

No ano passado, o policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto tornou-se réu pelo assassinato do jovem Wesley Santos, após uma decisão da Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Luana Campos, que aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre.

Familiares e amigos da vítima chegaram cedo ao fórum e a mãe, Isa de Souza, conversou com a reportagem do ac24horas, pedindo justiça e uma punição severa pelo crime que resultou na morte de seu filho. Segundo ela, o crime foi uma atrocidade. “Esperamos justiça, que os tribunais e o juiz sejam severos e que ele pague pelo que fez, pela atrocidade, simplesmente por não saber respeitar as mulheres que estavam no estabelecimento onde ele estava assediando e tocando as mulheres. Ele precisa responder pelo ato que cometeu, pelo crime bárbaro que praticou”, declarou.

A então namorada da vítima, Rita de Cássia, disse que não deseja vingança, mas apenas justiça pelo homicídio cometido pelo policial penal. “Não tenho ódio dentro de mim e só queremos justiça”.

Relembre o caso

Naquela madrugada, Raimundo Nonato teria efetuado vários disparos de arma de fogo, atingindo gravemente Wesley Santos da Silva, de 20 anos, e sua namorada, Rita de Cássia, então com 18 anos. Infelizmente, Wesley não resistiu aos ferimentos e faleceu no pronto-socorro de Rio Branco no dia seguinte. Desde então, a mãe do jovem, Isa de Souza, clama por justiça e acredita na condenação do acusado durante o julgamento agendado para o próximo mês.