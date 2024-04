O escritório da empresa Zopone, em Tarauacá, pegou fogo na noite desta quinta-feira, 18, no Bairro Corcovado. No Acre, a Zopone trabalha no linhão de transmissão de energia de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, sendo que o trecho da capital à Feijó já está energizado.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e conteve as chamas. Até o momento, não se sabe as causas do incêndio, o que será apurado por meio de uma perícia