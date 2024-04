Elon Musk volta a fazer críticas a Alexandre de Moraes e fala que lei brasileira foi violada

O dono do X (antigo Twitter), o bilionário sul-africano Elon Musk, voltou a fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que a legislação brasileira foi violada.

Musk compartilhou vídeo com discurso do deputado da oposição Gustavo Gayer (PL-GO) no Parlamento Europeu e chamou novamente Moraes de “ditador” em publicação feita na madrugada desta quinta-feira (11). O dono da rede social chegou a mencionar o perfil oficial do ministro do Supremo na postagem.

Many of you may think I'm talking about Nicaragua, maybe Cuba, or Venezuela.

"There are hundreds and hundreds of political Prisoners.

🇧🇷 SENIOR BRAZILIAN OFFICIAL TO EU PARLIAMENT: BRAZIL IS A DICTATORSHIP

Em outra publicação, o bilionário disse que o X recebeu um questionamento, feito pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, sobre “ações que teriam violado a legislação brasileira”. Segundo ele, havia “centenas, se não milhares” de ações em “desacordo com a lei brasileira”. Ele não divulgou mais detalhes sobre esse questionamento da Câmara norte-americana.

𝕏 just received an inquiry from the US House of Representatives regarding actions taken in Brazil that were in violation of Brazilian law.

There were hundreds, if not thousands.

This is getting spicy 🌶️

— Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2024