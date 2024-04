Dólar hoje fecha em baixa, a R$ 5,19, com arrefecimento das tensões geopolíticas

O dólar devolveu os ganhos iniciais da abertura da sessão e encerrou a sexta-feira (19) com queda de 0,96%, a R$ 5,199 na compra e na venda, em meio ao arrefecimento das tensões geopolíticas.

A resposta de Israel vem dias depois que o Irã lançou um ataque sem precedentes contra Israel em resposta a um suposto ataque israelense ao seu consulado na Síria, embora o Irã tenha minimizado o incidente e dito que não planejava uma nova resposta.

No entanto, limitando as perdas dos ativos de risco, Teerã minimizou o incidente e indicou que não tinha planos de retaliação – uma resposta que parecia destinada a evitar uma guerra mais ampla na região.

Qual a cotação do dólar hoje?

Assim, o dólar comercial à vista fechou queda de 0,96%, cotado a R$ 5,199 na compra e R$ 5,199 na venda. Na B3, o dólar futuro caia 0,77%, aos 5.205 pontos.

Dólar comercial

•Venda: R$ 5,199

•Compra: R$ 5,199

•Mínima: R$ 5,186

•Máxima: R$ 5,277

Dólar turismo

•Venda: R$ 5,413

•Compra: R$ 5,233

O que está acontecendo com dólar?

No início da sessão, preocupações em torno de um ataque de Israel ao Irã deram força ao dólar em todo o mundo, em meio à busca de investidores por ativos de segurança. Às 9h09, pouco depois da abertura, o dólar à vista registrou a cotação máxima de R$ 5,2782 (+0,52%).

À medida que o susto com o ataque israelense diminuiu o dólar foi perdendo força em todo o mundo, inclusive no Brasil. Assim como no mercado de renda fixa, onde as taxas futuras de juros passaram por ajustes de baixa após os fortes ganhos recentes, o dólar à vista virou para o negativo e acelerou as perdas no restante da sessão.

Profissionais do mercado afirmaram ser natural que, após os excessos recentes, o dólar passasse por um dia de ajustes. No meio da tarde, às 15h28, o dólar à vista marcou a cotação mínima de R$ 5,1858 (-1,24%).

À tarde, em palestra em Nova York, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também voltou a defender que a autarquia só intervenha no mercado de câmbio em caso de disfuncionalidades – e não em função da alta das cotações.

“Se o câmbio está se valorizando porque as pessoas estão comprando dólar, deve ser porque as pessoas perceberam um risco que é maior. E você não quer que essa variável não reflita o risco”, disse.