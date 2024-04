Dólar hoje avança e opera acima dos R$ 5,10 com foco nos juros dos Estados Unidos

O dólar opera com alta nesta sexta-feira (12), dando continuidade ao movimento de alta registrado nas última sessões, diante do pessismo com a política monetária do Federal Reserve (Fed).

O índice preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da última quarta-feira minou as expectativas de afrouxamento monetário na maior economia do mundo neste semestre.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h24, o dólar à vista opera com alta de 0,41%, a R$ 5,110 na compra e R$ 5,111 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia de 0,47%, aos R$ 5.126 pontos.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16.650 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de junho de 2024.

Dólar comercial

•Venda: R$ 5,110

•Compra: R$ 5,111

Dólar turismo

•Venda: R$ 5,297

•Compra: R$ 5,117

O que está acontencendo com dólar?

A alta do dólar é sustentada pela leitura dos agentes mercado de que as autoridades monetárias de países desenvolvidos devem seguir passos distintos daqui para frente, com Europa e Canadá já ponderando cortes de juros, e EUA ainda distantes de alguma flexibilização monetária.

O conflito no Oriente Médio também adiciona força a moeda americana, diante da preocupação sobre um embate entre Israel e Irã.