Dnit trabalha na recuperação da ponte sobre o Rio Tarauacá

Segundo Ricardo Araújo, superintendente do Dnit no Acre, a equipe já está em ação no local. “O Dnit está recuperando toda a cabeceira da ponte sobre o Rio Tarauacá, na BR-364, assim garantindo o tráfego com segurança.” As obras têm como objetivo principal assegurar a segurança dos usuários da via, evitando riscos de novos desmoronamentos.

Com um planejamento cuidadoso para minimizar impactos no tráfego, o Dnit adotará um desvio temporário. “A obra de recuperação vai começar até no final de mês de abril, será feito o desvio e a entrada da ponte será pela lateral, para em seguida ser feita a total recuperação do trecho que está sendo afetado.” A intervenção inclui o estaqueamento da ponte para seu posterior prolongamento, uma medida essencial para a estabilidade e durabilidade da estrutura.

Araújo destacou ainda os esforços para fortalecer o terreno ao redor da ponte. “Nós estamos trabalhando desde lá de baixo, colocando pedra, será feito um aterro quando o solo começar a secar, por enquanto está muito úmido e o rio ainda está por ali.” Esta fase do projeto é crucial, dada a saturação do solo causada pelas condições climáticas atuais.

A prioridade é garantir a continuidade segura do tráfego pela BR-364, uma rota vital para a região. O monitoramento constante das condições do local assegura a pronta resposta a qualquer sinal de perigo, conforme assegurado pelo superintendente.