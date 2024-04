Deracre conclui preparação de área de 16 mil m² para a construção do Batalhão da Polícia Militar na Cidade do Povo, em Rio Branco

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), entregou uma área de 16 mil m², nesta terça-feira, 23, preparados para a construção do novo Batalhão da Polícia Militar na Cidade do Povo, em Rio Branco.

Com investimento de R$ 1,2 milhão, a área de aproximadamente 16 mil m² recebeu os serviços de nivelamento, tratamento e preparação do solo para início da construção do novo prédio.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou que as solicitações foram atendidas e as obras representam o compromisso do governo de garantir melhorias para os colaboradores dos quadros funcionais da corporação.

“Parabenizo a toda a equipe da Diretoria de Operações, representada pelo diretor Ronan Fonseca, que atuou debaixo de sol e de chuva para que fosse implantada essa área, que deve beneficiar as corporações e todos os moradores da região do Segundo Distrito com um novo batalhão”, afirmou.

O diretor de Operações, Ronan Fonseca, afirmou que o Deracre trabalha em prol dos acreanos e a entrega da área demonstra a união das corporações e órgãos.

“Com união, finalizamos esse trabalho na Cidade do Povo. Foram mais de 14 equipamentos, mais de 20 trabalhadores em mais de 150 dias intensos de serviços a todo vapor, e finalizamos os trabalhos para que essa obra logo seja iniciada”, afirmou.

A obra de construção do novo Batalhão da Polícia Militar está sob o comando da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb).