Concurso do Inmetro: provas são remarcadas para 12 de maio

As provas objetivas e discursivas do concurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) foram remarcadas. Previstas para acontecer no próximo domingo (14), agora serão aplicadas no dia 12 de maio, também um domingo.

A decisão foi tomada após o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) – a banca examinadora do certame – atender a diversos pedidos de candidatos, que solicitaram a troca do idioma de língua estrangeira: as opções são inglês ou espanhol.

Portanto, as provas objetivas e discursivas do concurso do Inmetro serão realizadas em 12 de maio de 2024, nas cidades de Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro.

Conforme o edital poderão ser utilizadas cidades circunvizinhas à cidade de aplicação de provas objetivas e discursivas, por necessidade de alocação do quantitativo de inscritos neste concurso.

As provas terão a duração de cinco horas. Pela parte da manhã, das 8h às 13h (horário oficial de Brasília), serão destinadas aos candidatos ao cargo de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade.

Já a parte da tarde, de 14h às 19h (horário oficial de Brasília), as provas serão destinadas aos candidatos que vão disputar as vagas ao cargo de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade.

Previsão no edital

De acordo com o Idecam, a mudança de data de prova está prevista no item 13.8 do edital, que cita: “Por motivo de ocorrência de fatos não previstos neste edital, a Comissão de Acompanhamento do Concurso poderá reprogramar as datas estabelecidas no cronograma, visando garantir a participação igualitária de todos os candidatos”.

Dessa forma, em 12 de maio, cada candidato receberá um caderno com as questões gerais e um de línguas estrangeiras.

Caberá a ele optar, individualmente, entre responder as questões de inglês ou espanhol e sinalizar no caderno de respostas o idioma escolhido.

O candidato deverá estar atento à obrigatoriedade de marcação no cartão-resposta da opção de idioma.

Em breve, o Idecan informará os locais das provas.

Vagas e cargos

O concurso público do Inmetro oferece 100 vagas imediatas e 300 de cadastro reserva. Tais vagas são para os cargos de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade (40) e Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade (60).

Ambos os cargos exigem formação acadêmica de nível de graduação, em qualquer área, com diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Os salários, tanto de analista, quanto de pesquisador, são de R$ 8.700.