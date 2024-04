“Cometa do Diabo” se aproxima da Terra e poderá ser visto no AC

O “Cometa do Diabo”, considerado pelos cientistas um dos mais brilhantes entre os corpos celestes já visualizados pelo homem, se tornará visível em alguns lugares do Hemisfério Norte, incluindo o estado do Acre. O fenômeno deve acontecer entre os dias 19 e 20 de abril, mas já pode ser visto com o auxílio de instrumentos específicos.

Chamado cientificamente de 12P/Pons-Brooks, o corpo celeste foi descoberto em 1812, pelo astrônomo Jean-Louis Pons e ganhou o apelido em 2023, após uma explosão que transformou sua cauda em uma espécie de “chifre”. Essa será a passagem mais próxima da terra desde que o cometa foi descoberto.

O 12/Pons-Brooks não entrará em rota de colisão com a terra e poderá ser visto no Brasil a olho nu e com auxílio de binóculos. A dica é se posicionar em locais altos, longe de áreas urbanas e sem poluição luminosa.

Os cientistas apostam que esse fenômeno poderá render impressionantes observações.

Para localizar o cometa no céu, o observador poderá baixar aplicativos gratuitos de observação de estrelas que estão disponíveis para Android e IOS, como é o caso do Star Walk 2 ou Sky Tonight.

