Chuva de sábado foi a maior do ano, chegando a 69,4mm, diz Defesa Civil

A chuva registrada neste sábado (6), em Rio Branco, foi a maior ao longo de todo o ano de 2024. Conforme medição da Defesa Civil, choveu 69,4mm durante várias horas na capital acreana.

Apesar do “aguaceiro”, as ocorrências registradas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros foram menores do que a esperada para a quantidade de chuvas. A explicação é que como a intensidade de chuvas tem sido menor nas últimas semanas, o solo está mais seco, o que fez com que a água fosse absorvida com mais “força”, evitando o transbordo de igarapés que cortam os bairros da cidade.

Apesar da quantidade de ocorrências abaixo do esperado, a Defesa Civil contabilizou chamados relacionados à chuva, mas todos sem gravidade. Durante a chuva, o ac24horas mostrou que a força da água invadiu casas e comércio na região do Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco (veja aqui).

