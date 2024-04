Brasileira levanta 253 kg, bate recorde e se classifica para a Olimpíada

Laura Amaro conquistou, nesta terça-feira (9), a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ao atingir ao feito no levantamento de peso, algo inédito para uma brasileira, a atleta celebrou o feito. Vale lembrar que Laura se credenciou para a Olímpiada após se destacar na Copa do Mundo de Phuket, na Tailândia – ela compete na categoria até 81 kg.

“Hoje foi um dia muito especial, já que eu tinha um grande desafio a fazer, que era esse número que eu alcancei hoje. Eu precisava de 253kg, que é um número inédito para mim e para o Brasil. Nunca, uma mulher havia levantado os 253 kg. Eu sabia que o trabalho era grande”, disse Laura, em entrevista cedida à Itatiaia.

“Esse é um trabalho que se reflete nesse número, mas tem muita gente por trás, como os meus patrocinadores, treinadores, amigos, família, psicóloga. A gente nunca faz nada sozinho”, complementou.

Laura somou 253 kg, sendo 112 kg no arranco e 141 kg no arremesso. A marca levou a brasileira para o Top 10 da sua categoria no ranking olímpico justamente na última competição que valia pontos para a classificação para Paris 2024. Ela entrará na Copa do Mundo no 11º lugar do ranking, com uma carga total de 247 kg.