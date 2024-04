Artesãos exibem produtos locais no Fórum de Governadores da Amazônia Legal

Mirando os turistas que estarão presentes no 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, a Casa do Artesanato acreano exibe no hall de entrada do evento obras artísticas com valores de R$ 25 a R$ 2.500.





“A nossa intenção é apresentar esse artesanato para os turistas, que vem para o evento. Mas também mostrar que esse tipo de objeto artístico existe para as pessoas daqui”, disse Terezinha Messias, coordenadora estadual do artesanato acreano. As peças em amostras são fruto do trabalho de 64 artesãos de todo Acre.







Quem quiser adquirir as peças fora do evento, a loja está localizada no Parque da Maternidade atrás da Maternidade Bárbara Heliodora, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h de segunda a sexta. Aos finais de semana, o funcionamento é das 8h às 15h.