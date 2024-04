Arraial da associação de moradores do Xavier Maia começa dia 3 de maio

A Associação de Moradores do Bairro Xavier Maia, em Rio Branco, anunciou que o arraial da comunidade ocorrerá entre os dias 3 de maio e 4 de agosto, na praça Evelyn Oliveira Mendonça, em frente ao Instituto Federal do Acre (IFAC).

Segundo o presidente do bairro, Antonialdo Almeida, o arraial dos moradores não terá cobrança de ingresso. Além disso, o atrativo será que todas as barracas terão direito a bingar prêmios todas as sextas-feiras. “Isso beneficiará os próprios negócios dos empreendedores”, comentou.

Almeida também informou que as barracas serão montadas no dia 29 de abril, e os recursos arrecadados serão investidos na comunidade, com parte sendo doada ao Lar dos Vicentinos.

