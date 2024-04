Após queda em pesquisas, Lula adota tom pacifista e evita temas espinhosos

A previsão é que o novo mote da comunicação do governo, o “Fé no Brasil”, comece a ser veiculado ainda em abril. O slogan oficial do governo continuará sendo “União e Reconstrução”.

Esta é a quarta etapa da estratégia de comunicação do governo. No início do ano passado, o lema era “O Brasil Voltou”, em referência aos projetos que estavam sendo relançados. No segundo semestre, com a aprovação de medidas econômicas no Congresso, entrou em ação o mote “O Brasil no Rumo Certo”.

No final do ano, a percepção de que a polarização persistia fez o governo lançar a campanha “Um só povo, um só país.”



Auxiliares do presidente admitem que a ideia agora é ampliar a interlocução com o eleitorado evangélico, mas não só. “Fé é uma palavra muito significativa no Brasil, tem uma mensagem muito forte. Então dialoga com os evangélicos, mas também com o conjunto da população”, afirmou ao blog um interlocutor do presidente.