Acreanão 2024: Adesg e Atlético jogam para fugir da degola

A Adesg e o Atlético-AC fazem duelo isolado nesta sexta-feira (5), a partir das 16h, no estádio Florestão, pela permanência na elite do futebol acreano. O time celeste entra em campo precisando de um empate para confirmar a quarta colocação e colocar um ponto final no risco de rebaixamento. Por outro lado, a equipe guiomarense necessita da vitória para empurrar o time celeste para o jogo extra que indicará o terceiro e último rebaixado.

A boa notícia no time celeste será o retorno do atacante Emerson Tubarão, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota por 4 a 0 para o Vasco-AC.

Por outro lado, o técnico Jânio Fialho não poderá contar com o goleiro Evandrízio. O jogador deixou o estado alegando que teria que resolver questões pessoais. Com isso, o goleiro Abelha está confirmado entre os titulares. O provável time celeste será: Abelha; Igor, Brener, Caio Mendes, Cleyton, Anderson, Yago, Marcelo, Vinícius, Franklin e Emerson Tubarão.

Adesg não terá Neto e segue indefinida

Com a necessidade de vencer o Galo Carijó para fugir do risco de degola, a Adesg continua com a baixa do volante Neto. O atleta segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa. Patrick, Marquinhos e Majela são as opções do técnico Jarlandes Nunes.

O Leão guiomarense fechou preparação visando o jogo contra o Galo Carijó na manhã dessa quinta-feira (4), no estádio Nabor Júnior, o Naborzão, em Senador Guiomard. Um trabalho de bolas paradas, seguido de um treinamento recreativo finalizou a preparação.

O técnico Jarlandes Nunes não divulgou a escalação, algo que deve ocorrer somente nos vestiários.