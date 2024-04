Acreana conquista terceiro lugar em competição de fisiculturismo

A acreana Andreia Gadelha, natural de Epitaciolândia, conquistou mais um destaque e coloca o Acre como um grande celeiro de fisiculturistas. A atleta ficou com o terceiro lugar na categoria Wellness Pro no Arnold Sports Festival South America 2024. A competição foi realizada no último final de semana, na cidade de São Paulo.

A fisiculturista nasceu no município do Alto Acre, no interior do estado, conta que treina desde os 15 anos, mas começou a disputar competições aos 19.

Andreia Gadelha é profissional de educação física, vive do esporte e dos patrocínios. Ela saiu do Acre para participar do projeto Mansão Maromba, e também participou da Mansão dos Campeões, projeto da Max Titanium. No decorrer da trajetória tem conseguido realizar os sonhos estabelecidos.

Atletas acreanos têm conquistado destaque em competições no Brasil e no mundo. Ramon Dino, é hoje um dos principais fisiculturistas do planeta, sendo o vice-campeão do Mr. Olympia. A policial militar Daniele dos Santos tem conquistado resultados expressivos em competições pelo país, além de Everson Costa, uma das principais promessas do esporte no Brasil.

Com informações do Globo Esporte.