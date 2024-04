Acidente próximo a evento com ministros e governadores deixa trânsito lento

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta causa lentidão na entrada para o 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, no novo prédio do Detran, na antiga U:Verse, na manhã desta quinta-feira (11).

Segundo testemunhas, um homem conhecido como Gonzaga conduzia uma bicicleta com uma roçadeira na estrada Alberto Torres, quando na altura da entrada do estacionamento do Detran tentou trocar de faixa. O motociclista, que não foi identificado, pilotava uma moto de placa NAF 4646 e não conseguiu parar a tempo de evitar o acidente, se chocando com Gonzaga.

Os dois envolvidos no acidente não se feriram com gravidade, mas foram conduzidos ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar fazem o isolamento da área até a chegada da perícia.