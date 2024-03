Wanessa Camargo vive crise financeira e se irrita com exposição feita por Dado Dolabella

Segredos de liquidificador. Foi isso que azedou de vez a relação, que já não ia bem, entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A cantora não gostou nem um pouco de saber que o namorado e eterno amor da juventude meteu a boca no trombone e explanou o que ela havia confidenciado a ele sobre sua vida pessoal e, principalmente, financeira.

Acontece que, ao contrário do que foi divulgado por inúmeros portais de notícias, Wanessa não possui uma fortuna de milhões. Quando ela disse no “BBB 24”, antes de ser expulsa, que estava precisando de dinheiro, não era mentira. O problema foi Dado reverberar isso aqui fora, dizendo que ela precisava do prêmio, pois tinha um empréstimo.

Muita gente ficou sem entender. Já que Wanessa foi casada com um dos homens mais ricos do país. Com Marcos Buaiz foram 17 anos. Mas os dois casaram em regime de separação total de bens, prática muito comum entre famílias abastadas. Não dá para dizer que a de Wanessa não é.

“Ela saiu desse casamento sem nada. Deixou tudo pra trás para reviver um amor. Não quis brigar ou entrar numa disputa. Possivelmente ficaria com um imóvel ao menos’, conta um amigo do ex-casal.



Buaiz, por sua vez, assumiu todas as despesas dos dois filhos que tem com Wanessa, apesar de terem guarda compartilhada: “Ele paga do remédio à escola. A Wanessa nem sabe quanto é uma mensalidade. Só gasta com eles o supérfluo mesmo”.



Além de não ter levado algo numa partilha, Wanessa passou a gerir a própria carreira, coisa que o ex-marido fazia, inclusive injetando grana nos projetos. Agora é Wanessa quem faz tudo sozinha.

Quando se inteirou dos fatos, Wanessa teria telefonado ao namorado para cobrar satisfações do quanto ele falou da vida dela e deles por aí: “Não só isso, ela não gostou ainda de saber o quanto ele se indispôs com a torcida de Davi, levando ainda mais mensagens de ódio para ela”, conta uma amiga da ex de Zezé.