Vitória vira sobre o Bahia e abre vantagem na final do Baiano

Triunfo não! Vitória! O Bahia chegou a abrir 2 a 0 neste domingo (31), no Barradão, e parecia que conseguiria um importante resultado na partida de ida da final do Campeonato Baiano, mas o Vitória reagiu e, com três gols após os 21 minutos do segundo tempo, conquistou uma virada história para dar a vantagem ao Leão na decisão estadual.

Thaciano e Cauly, já na etapa final, marcaram os gols do Tricolor. Mateus Gonçalves anotou duas vezes para os donos da casa e Iury Castilho deu números finais à partida, já nos acréscimos.

Bahia e Vitória chegaram à decisão com campanhas idênticas em termos de aproveitamento: em 11 partidas, os rivais somaram 8 vitórias (ou triunfos, no caso dos tricolores), 2 derrotas e 1 empate. O que diferenciou os times foi o saldo de gols: 19 a 14 a favor dos comandados de Ceni.

Na temporada até aqui, também houve equilíbrio. O Vitória venceu o clássico pela primeira fase do Campeonato Baiano, enquanto o Bahia saiu vitorioso no confronto entre eles pela Copa do Nordeste.

O duelo deste domingo, no Barradão, representava uma primeira oportunidade para desempatarem em 2024. E parecia que os tricolores levariam uma ótima vantagem da casa do rival. Parecia.

A primeira grande chance da partida, no entanto, foi da equipe de Léo Condé. O goleiro do Bahia, Marcos Felipe, saiu de sua área e acabou errando o passe para Víctor Cuesta, entregando a bola para Alerrandro. O camisa 9, porém, finalizou para fora com o gol aberto.

Thaciano teve sua primeira oportunidade no clássico pouco antes do intervalo, quando cabeceou e viu Wagner Leonardo tirar o perigo em cima da linha. Mas o gol do atacante chegaria no início do segundo tempo.

Com menos de um minuto na etapa final, Luciano Juba deu bom passe em profundidade para Cauly, que invadiu a área e serviu Thaciano, livre. O camisa 16 só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

Aos 18, Luciano Juba participou novamente, cruzando para Cauly, que desta vez bateu para o gol em ampliou: 2 a 0 no Barradão.

O Vitória, contudo, descontou rapidamente. Matheusinho recebeu na área e chutou, mas a bola desviou em Cuesta e sobrou para Mateus Gonçalves, que tirou de Mateus Felipe para recolocar o Leão no confronto. Aos 44, Iury Castilho fez ótima jogada individual e parou no goleiro tricolor, mas Mateus Gonçalves aproveitou o rebote e fez o Barradão explodir.

Ainda deu tempo para Iury Castilho, aproveitando cruzamento da direita, pegar de primeira e fazer o terceiro do Vitória, aos 52 minutos, consumando uma virada para a história do clássico baiano. E que dá vantagem ao time de Leo Condé no duelo de volta.

No próximo domingo (7), o Bahia recebe o Vitória na Fonte Nova, em busca do bicampeonato. Os rubro-negros não conquistam o título desde 2017.