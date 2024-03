Vitor Roque encontra Neymar e torcida do Barcelona reage

Contratado pelo Barcelona na última janela de transferências, o jovem atacante Vitor Roque, de 19 anos, publicou uma foto ao lado de Neymar, craque brasileiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Na legenda, Vitor Roque publicou ‘emojis’ demonstrando emoção pelo encontro com o camisa 10 da Seleção Brasileira.

Na foto, torcedores do Barcelona reagiram ao encontro. Vitor Roque ainda dá seus primeiros passos no clube catalão, enquanto Neymar fez história com a camisa 11 do Barça, sendo campeão e artilheiro da Champions League.

“Diga para ele voltar no lugar do Raphinha”, escreveu um torcedor. “Trás ele de volta para o Barça”, publicou outro. “O futuro e o passado”, postou mais um. “Neymar, estamos com saudades”, disse mais um fã da equipe catalã.

Vitor Roque

Vitor Roque, de 19 anos, é jogador do Barça desde janeiro deste ano. Ele tem contrato com o clube até junho de 2031. O jogador fez base em América e Cruzeiro e se profissionalizou no Cruzeiro, em 2021. Em 2022, ele foi negociado ao Athletico-PR, que o vendeu ao Barcelona em 2023.

Neymar

Neymar, de 32 anos, está em fase de recuperação após cirurgia no joelho esquerdo. Em outubro de 2023, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior em jogo da Seleção Brasileira e perdeu o restante da temporada 2023/2024.

O craque brasileiro chegou ao Barcelona em 2013 e ficou por quatro temporadas no clube. Ele fez parte do trio MSN, ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. No total, Neymar disputou um total de 186 jogos oficiais com a camisa do clube. Foram 105 gols e 59 assistências.