Vira-latas de Mossoró acham pista fundamental sobre fugitivos; entenda

Uma nova pista sobre a localização dos fugitivos de Mossoró foi confirmada com auxílio de cães (sem raça definida) da zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte. Os cachorros ficaram agitados na noite do último dia 12 e chamaram atenção dos moradores, que acionaram policiais. Com auxílio de cães farejadores, os investigadores confirmaram que a dupla havia passado pelo local. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, durante coletiva de imprensa nessa quarta-feira (13/3).

Nesta quinta-feira (14/3) faz um mês que Deibson Cabral Nascimento, o “Deisinho” ou “Tatu”, e Rogério da Silva Mendonça fugiram do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró. O ministro diz que há indícios de que os foragidos continuam nas redondezas do presídio. A Polícia Federal divulgou possíveis disfarces de ambos (foto em destaque).

Eles foram vistos pela última vez há 11 dias. Uma testemunha que trabalha como caseiro em um galpão agrícola, em uma fazenda do Assentamento Vitória, na zona rural de Baraúna, contou que os fugitivos invadiram o local na madrugada do último dia 3, e ele chegou a ser agredido pela dupla com um “tapa na cara”.

O trabalhador detalhou que estava sozinho quando os criminosos chegaram. “Eu estava dormindo na cadeira de balanço quando me renderam. Colocaram uma espécie de cano nas minhas costas, mas não consegui ver se era uma arma. Perguntaram se eu tinha celular ou dinheiro, e eu disse que não”, relatou.

Ainda segundo a testemunha, um dos fugitivos usava apenas bermuda e boné branco; o outro vestia bermuda e uma camisa vermelha.

Transferência de preso

Conforme antecipou a coluna Na Mira, outro preso foi transferido do Presídio Federal de Mossoró. O interno foi devolvido ao sistema penitenciário estadual da Bahia nessa terça-feira (13/3). A ação mobilizou forte aparato da Polícia Penal Federal. O preso foi transferido em um avião comercial e não teve o nome divulgado.

Não é a primeira transferência do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, após a fuga dos dois fugitivos. Na última semana, uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV), Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que estava no mesmo complexo, foi levado para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Nos últimos dias, pelo menos 24 presos foram retirados de Mossoró.