Vídeo: pedras gigantes despencam de montanha e esmagam caminhões no Peru

As fortes chuvas que atingiram o Peru no último Domingo (3) provocaram um deslizamento de pedras, que atingiram caminhões que trafegavam pela Rodovia Central, importante estrada que liga a capital Lima às montanhas. De acordo com a fonte local RPP Noticias, uma das avalanches foi registrada no quilômetro 97 da Rodovia Central, no setor Cacray, pertencente ao distrito de San Mateo, província de Huarochirí.

Segundo informações da polícia local, neste trecho, as enormes pedras deslizaram sobre as montanhas e destruíram por completo um caminhão-tanque, além de danificar severamente outro caminhão. Apesar das imagens impressionantes, o prefeito da província de Huarochirí, Hugo González, afirmou à RPP que duas pessoas ficaram feridas, felizmente sem risco de morte.

Deviandes, a empresa que tem a concessão do trecho da rodovia, informou que foi ordenado o fechamento total da Rodovia Central , de Corcona a Casapalca, para limpeza e reparação da estrada, mas não foi especificado por quanto tempo.

A interrupção do tráfego na Rodovia Central causou um impacto significativo na circulação de veículos e no transporte de mercadorias entre a capital e as regiões montanhosas, evidenciando a importância dessa via para a economia local. Equipes de emergência e funcionários da Deviandes trabalham incansavelmente para remover os escombros e garantir a segurança da estrada antes de sua reabertura.

A situação também chamou a atenção para a necessidade de medidas preventivas e de manutenção contínua em áreas propensas a deslizamentos, especialmente durante a temporada de chuvas. A comunidade local e autoridades estão mobilizadas para prestar auxílio aos afetados e para implementar soluções que minimizem riscos futuros.

Além disso, o incidente ressaltou a resiliência dos motoristas e moradores locais, que estão acostumados a enfrentar condições adversas devido à geografia desafiadora da região. Muitos se ofereceram para ajudar nas operações de limpeza e reparo, demonstrando um forte senso de solidariedade comunitária.

Enquanto a rodovia permanece fechada, rotas alternativas estão sendo sugeridas para motoristas e transportadores, embora muitas delas envolvam desvios significativos e possam não ser adequadas para todos os tipos de veículos. O governo peruano e as autoridades locais estão empenhados em restabelecer a normalidade o mais rápido possível, garantindo a segurança de todos os usuários da Rodovia Central.

Fortes chuvas provocam deslizamentos de pedras, que atingem caminhões em rodovia. Veja vídeo: pic.twitter.com/cwuTLW2eSZ

Fonte: Perrengue MT