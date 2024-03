Vídeo: Maiara rebate críticas por aparência após perder peso

Maiara, dupla de Maraisa, rebateu as críticas que recebeu dos internautas após aparecer mais magra em vídeos e fotos publicados no Instagram. Nesta segunda-feira (25/3), por meio dos Stories, a cantora mostrou a cantora Lari Ferreira brincando com a situação.

“Tá gordo, só parece gordo, tá magro, só parece magro. Pô, vai tomar no c* todo mundo”, disse Lari, após um pedido de Maiara. “Não fui eu que falei, gente. Mas obrigada, irmã”, completou a dupla de Maraisa.

Internautas se chocam com a nova aparência de Maiara da dupla com Maraisa. pic.twitter.com/CA4DzCfunh

— TrackChart (@trackchartt) March 25, 2024



O rebuliço em torno do corpo de Maiara começou após a cantora publicar um vídeo treinando. Fãs da artista ficaram preocupados com sua forma física.

Maiara perdeu cerca de 30kg nos últimos meses. No começo do mês, ela já havia compartilhado uma foto de biquíni que também causou questionamentos sobre sua saúde.

“Tinha que melhorar a autoestima, hoje eu tô voando e me sentindo super bem. Faz a diferença pelo meu trabalho. Eu amo cantar e eu estava sentindo que eu precisava [emagrecer] para ter uma resistência melhor no palco. Ajuda o físico bem condicionado, até nas cordas vocais ajuda”, disse em dezembro do ano passado, quando explicou sobre os novos hábitos.