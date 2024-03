Varejo do Acre foi o que mais cresceu no mês de fevereiro

Crédito: Shutterstock

Produzido pela financeira Stone, o Índice de Atividade Econômica Stone Varejo mostra que o Acre apresentou, em fevereiro, o maior avanço no comércio varejista do país, registrando crescimento de 2,8% em comparação ao mês anterior.

“Em fevereiro, apenas três estados (Acre, Piauí e Mato Grosso do Sul) apresentaram resultados positivos, o que também mostra uma piora com relação a janeiro, quando seis estados mostraram crescimento”, diz a Stone.

Os resultados positivos foram também observados no Piauí, que registrou alta de 1,8%, e no Mato Grosso do Sul, que apresentou um crescimento de 0,3% em fevereiro.

No país, comércio varejista registrou queda de 4,1% do volume de vendas no comparativo anual em fevereiro, seguindo a tendência observada em janeiro, que apresentou queda de 2,1% (dado revisado, após divulgação inicial de queda 1,7%2). O índice restrito segue o índice ampliado e apresenta queda de 5,4%, após queda de 3,2%em janeiro (dado revisado, após divulgação inicial de queda de 2,8%).

Entre os resultados negativos, destacam-se as regiões Sul e Sudeste, onde todos os estados apresentaram queda do volume de vendas.

As principais quedas dessas regiões foram registradas no Espírito Santo (10,4%), no Rio Grande do Sul (7,5%) e em Santa Catarina (6,7%).

A queda mais expressiva, contudo, foi registrada em Alagoas (18,4%) que apresentou o pior resultado regional pelo segundo mês consecutivo. Outros destaques negativos das regiões Norte e Nordeste ficam por conta das quedas registradas no Pará (9,3%) e em Pernambuco (8,6%). Nesse cenário, vale ressaltar a região Nordeste, que apresentou os dois maiores resultados positivos, mas também dois dos três piores resultados. Já as regiões Sul e Sudeste registraram apenas resultados negativos em janeiro de 2024.

Acesse aqui o levantamento da Stone: https://propaguebackup.blob.core.windows.net/images/2024/03/Stone-Varejo_fevereiro-registra-nova-queda-de-41-no-setor.pdf