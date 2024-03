Vaquinha virtual do ex de Ana Hickmann acumula após apresentadora assumir namoro

A fila amorosa andou para Ana Hickmann, 43, que na manhã desta terça-feira, 12, assumiu que está namorando com Edu Guedes, 49. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora da Record TV compartilhou uma série de fotos românticas ao lado do amado.

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu Ana na legenda da publicação.

Vaquinha virtual

Na segunda-feira, 11, Alexandre Correa, ex-marido Ana Hickmann, anunciou nas redes sociais que criou uma vaquinha virtual para arcar com despesas processuais e garantir o seu próprio sustento. O empresário está em meio a uma batalha judicial com a apresentadora após a separação do casal, em novembro do ano passado, sob acusação de agressão física.

“Passando pra agradecer todos pela ajuda na vaquinha, tem ajudado demais, literalmente salvado a minha pele, principalmente com algumas pequenas despesas processuais”, iniciou ele.

“Como todos sabem, e os que não sabem seria importante saber, pois devo satisfação, estou fazendo hoje 137 dias afastado das empresas por conta de uma medida protetiva que, covardemente, Ana Hickmann adotou. Com isso, não tenho acesso a recurso nenhum, cartão de crédito, conta, nada. Me foi subtraído tudo aquilo que eu tinha de direito por 25 anos de trabalho. Mas, enfim, eu acredito na justiça e que tudo isso vai se reverter”.

“Sendo objetivo, eu conto com o apoio de vocês na vaquinha, qualquer ordem de valor, 50 centavos ou qualquer coisa que vocês possam me ajudar para que eu possa continuar honrando minhas pequenas despesas processuais e o meu mantenimento de supermercado. Muito obrigado a todos”, completou.

Ana e Alexandre mantinham empresas em nome de ambos, mas o empresário perdeu acesso ao controle e aos lucros desde que a comunicadora solicitou medida protetiva contra o ex-marido, o que o impede de se aproximar da ex, que segue administrando os empreendimentos.

A IstoÉ Gente verificou que após Ana Hickmann anunciar seu namoro com Edu Guedes, a Vaquinha virtual criada por Alexandre Correa conseguiu arrecadar ainda mais dinheiro.

Antes estava em quase 8 mil, agora, já passa de 11 mil.

Violência doméstica

No dia 11 de novembro de 2023, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa, após ter sido agredida por ele na mansão do casal, em Itu, no interior de São Paulo.

Ela prestou queixa contra Alexandre, por violência doméstica, na Delegacia Central de Itu. Na ocasião, afirmou que o marido a agrediu com cabeçadas e fechou uma porta de correr sobre seu braço esquerdo, que precisou de cuidados médicos, enquanto ela tentava escapar de suas agressões.

Mesmo separada, Hickmann ainda permanece casada no papel com Alexandre Correa, com quem tem um filho, Alezinho, de 1o anos.

Traição?

Antes do romance de Hickmann e Edu ser confirmado publicamente, o ex-marido da loira, Alexandre Correa, relatou desconfiança sobre o relacionanento ser um ‘caso antigo‘. Em entrevista ao portal Leo Dias, o empresário contou como era a amizade do chef de cozinha com Ana, reforçando que existiria apenas parceria comercial entre eles.

“Sobre a amizade dela com Eduardo, que estão dizendo que eles tinham uma amizade muito próxima. Eu desconheço. Foram amigos do ‘Hoje em Dia’, foram bons parceiros comerciais. Dizer que eles tinham uma amizade estreita, aí estou sendo pego de surpresa. Sobre o momento que está acontecendo agora, dela na lancha, dela no apartamento dele, tá na cara que existe um romance. Só sinto muito idiota para não acreditar nisso”, disparou.

Na ocasião, Correa ainda disse ter recebido a informação de que Ana e Edu chegaram a manter um um romance quando ele ainda estava casado com ela. “Não obstante, chega pra mim desde ontem que havia anterioridade desse relacionamento, antes do ocorrido do dia 11 de novembro. Aí eu fiquei muito bravo, me disseram que vão me provar isso. Realmente, se isso chegar até mim, isso vai ser uma punhalada no peito, mas vou ter que aceitar com humildade de resignação,” declarou.

“Acredito, sim, que esse romance existe. Sobre a anterioridade deste romance, vão ter que me provar. Não que isso vá mudar alguma coisa em minha vida, só vai me deixar magoado ao descobrir que fui traído. Desejo a felicidade plena para os dois”, finaliza.

Fonte: Revista IstoÉ