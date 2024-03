Trans Acreana diz que chamas em ônibus começaram por superaquecimento nos freios devido condições da pista

A Trans Acreana, empresa de transporte intermunicipal que atua no Acre e que ontem, 27, registrou um princípio de incêndio em um de seus ônibus entre os municípios de Feijó e Tarauacá, disse que o incidente foi causado por um superaquecimento dos freios em razão das constantes paradas para passagem em buracos, na BR-364.

De acordo com a nota assinada por Francisco Mendes, gerente operacional da empresa, antes que o fogo se tornasse mais intenso o motorista conseguiu fazer a retirada de todos os passageiros e bagagens, iniciando a contenção das chamas com o extintor que tinha a bordo.

Veja a nota completa:

Vemos por meio desta esclarecer que na tarde do último dia 27/03, terça-feira um de nossos veículos que trafegava na linha Rio Branco/Cruzeiro do Sul no horário de 07h00m, teve um princípio de incêndio quando trafegava entre os municípios de Feijó e Tarauacá. Incêndio esse causado pelo continuo uso dos freios que se faz necessário pelas condições em que se encontra a BR, causando um aquecimento no tambor de freio onde surgiram algumas chamas.

Esclarecemos ainda que ao perceber o problema o motorista evacuou o veiculo e retirou com ajuda dos passageiros todas as bagagens e efetuou a contenção das chamas, foram usados os extintores do veículo e de veículos que passavam no local, posteriormente o corpo de bombeiros esteve no local pra fazer o rescaldo e evitar possíveis novos focos, não tivemos nenhum passageiro ferido e nenhuma bagagem avariada.

O veículo teve pequenas avarias na parte lateral e está a caminho da garagem para reparos e avaliações.