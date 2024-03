Terremoto de Magnitude 5,0 é registrado em Marechal Thaumaturgo, no Acre

Na manhã desta quarta-feira (27), um terremoto de magnitude 5,0 foi detectado no município de Marechal Thaumaturgo, situado no interior do Acre. A ocorrência foi confirmada pela Agência de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS), responsável pelo monitoramento global de atividades sísmicas.

O abalo sísmico aconteceu aproximadamente às 9h16, horário local do Acre. O epicentro foi identificado a uma profundidade de 11,7 quilômetros e distante cerca de 21,1 quilômetros de Marechal Thaumaturgo, que possui uma população estimada em 17 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE.

Conforme informações adicionais da USGS, o tremor foi sentido a 125,7 quilômetros de Cruzeiro do Sul e a 231,8 quilômetros de Tarauacá, ambas localidades no interior acreano.

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, que também presta serviços em Marechal Thaumaturgo, informou que até o momento não foram recebidos relatos ou chamados emergenciais relacionados ao terremoto.