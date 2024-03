Sucuri de 3 metros é laçada por populares no Tropical e Bombeiros fazem resgate

Moradores da Travessa Dez de Junho, na região do bairro Tropical, em Rio Branco, tomaram um susto ao se depararem com uma Sucuri de tamanho estimado em 3m, nesta segunda-feira, 4. As imagens da captura ganharam repercussão nesta terça, 5.

No vídeo que ac24horas teve acesso, a serpente aparece laçada por uma corda, enquanto se enrola. Segundo as informações, a cobra, que parecia ter engolido um animal, nadava por uma região que está alagada pelo igarapé São Francisco (veja o vídeo no fim da matéria).

A reportagem visitou o local onde a Sucuri foi encontrada. Moradores que não quiseram se identificar afirmaram que o animal só foi amarrado até a chegada dos Bombeiros, que fizeram a remoção, pelo medo de ataque.

Saiba mais sobre as Sucuris:

As sucuris são vivíparas, o que significa não botar ovos. Por isso, o filhote de sucuri desenvolve-se dentro do corpo da mãe, de onde sai pronto para a vida.

Uma sucuri pode gerar de 20 a 100 filhotes por gestação. A depender da espécie, a gestação de um filhote de sucuri tem duração de seis meses. No topo da cadeia alimentar, a sucuri atinge a maturidade sexual por volta dos seis anos de idade. E pode viver até os 30 anos. No entanto, muitas morrem antes disso, por volta dos 10 anos, justamente pela ação predatória do ser humano.

A sucuri verde é a maior espécie de serpente do mundo em volume corpóreo. Apesar de não ser a maior em comprimento, ela pode atingir mais de seis metros de comprimento. Atualmente, a píton-reticulada é considerada a maior serpente do mundo em comprimento, podendo atingir sete metros.

É comum que serpentes desçam nos rios em época de cheia, levadas por balseiros.

Veja o vídeo: