Sport leva oito jogos de portões fechados por ataque a ônibus do Fortaleza

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Sport com oito jogos de portões fechados, após torcedores atacarem o ônibus do Fortaleza, por ocasião de jogo da Copa do Nordeste. A pena será paga em competições organizadas pela CBF.

O que aconteceu

Enquanto o Sport cumprir a pena como mandante, também não terá direito à carga de ingressos nos jogos como visitante.

Vídeo:

O clube pernambucano ainda foi multado em R$ 80 mil, ao ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD)

A decisão foi da 2ª Comissão Disciplinar do STJD e cabe recurso.

A razoabilidade e o bom senso que vêm da Lei Geral do Esporte preveem que o trajeto de ida e volta é para disputar uma partida de futebol, competição esportiva. Eles (jogadores) têm que ter preservada sua integridade física ao longo da permanência na localidade onde está o adversário.

Carlos Eduardo Cardoso, presidente da comissão disciplinar que julgou o caso hoje (12).

O ataque

Na ocasião, torcedores do Sport atacaram o veículo da delegação do Fortaleza na saída da Arena Pernambuco após confronto pela Copa do Nordeste.

Pedras e bombas foram arremessadas contra o ônibus. Os jogadores João Ricardo, Escobar, Titi, Brítez, Lucas Sasha e Dudu ficaram feridos.

O zagueiro Titi precisou passar por cirurgia para tirar estilhaços da panturrilha, inclusive. Outros jogadores tiveram cortes na cabeça e foram hospitalizados.

No último fim de semana, o Fortaleza usou uma camisa branca, com marcas em vermelho, simulando sangue. No lugar em que habitualmente está o nome e o número em uma camisa de jogo estava ‘1,5 centímetros’, alusão a Gonzalo Escobar, que escapou da morte por pouco ao ser atingido na cabeça.

Fonte: UOL