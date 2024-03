Sonia Abrão detona Ana Maria Braga após acusação falsa contra Davi

Sonia Abrão, apresentadora do A Tarde é Sua, da RedeTV!, criticou Ana Maria Braga por conta da entrevista feita com Yasmin Brunet nesta segunda-feira (13/3), no Mais Você, da TV Globo.

Segundo a apresentadora da RedeTV!, Ana Maria Braga fez uma acusação falsa contra Davi, participante do BBB 24, ao dizer que o baiano afirmou que nenhum integrante do Camarote deveria vencer o reality show.

“A Ana estava absolutamente desinformada. Entao a produção tinha que ter dado um apoio para ela, para não deixar a apresentadora passar esses vexames aí e as redes sociais ferverem de indignação com essa forçação de barra. Geladeira para Ana Maria Braga”, disse Sonia Abrão.

Sônia Abrão esculhamba Wanessa Camargo após pedido de desculpas

Wanessa Camargo não comoveu Sônia Abrão com o pedido de desculpas que publicou em seu perfil no Instagram, após a expulsão por agressão do BBB 24. Na tarde desta quarta-feira (6/3), a apresentadora do A Tarde É Sua, da RedeTV!, classificou o vídeo da cantora como uma “limpeza de imagem”.

“Esse pedido de desculpas eu não desculpo, não, eu não aceito, não. Isso não é um pedido de desculpas, isso é uma limpeza de imagem. Em um pedido de desculpas, o Davi seria citado, seria mencionado tudo aquilo que ela fez de tortura psicológica em relação a ele nos mais de 50 dias em que ela permaneceu nessa história”, esculhambou a apresentadora.

Durante o programa, Sônia ainda afirmou que Wanessa Camargo tentar enganar o público do reality. “Ela não tem essa transparência com o público, ela não reconhece. Isso eu acho muito triste, não veio do coração. Isso é um texto lido, que uma assessoria fez muito bem, que ela deve ter triste, não veio do coração.”

“Isso é um texto lido, que uma assessoria fez muito bem, que ela deve ter ensaiado bastante, ela tá realmente muito abalada com o que aconteceu”, completa Sônia.