Só Acrelândia, Bujari e Senador Guiomard não foram atingidos por enchente no Acre

Com a cheia do Rio Acre, 19 dos 22 municípios estão em situação de emergência em razão da cheia nos rios. Apenas Acrelândia, Bujari e Senador Guiomard não foram afetados pela alagação no estado.

O nível do Rio Acre voltou a subir acima da cota de transbordo e chegou à marca de 17,84 metros, na capital, Rio Branco, segundo dados da Defesa Civil nesta terça-feira, 5. O governo do Acre estima que mais de 100 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes no estado.

De acordo com o governo, os municípios que estão em estado de emergência são Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro Do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido De Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa Do Purus, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, Manoel Urbana e Rodrigues Alves.

Alguns municípios como Brasileia e Jordão, que tiveram, respectivamente, 75% e 80% da cidade atingida pelas águas.

O nível do rio já supera a segunda maior marca registrada, desde que a medição começou a ser feita, em 1971. A maior cota registrada foi de 18,40 metros em 4 de março de 2015.